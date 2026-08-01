Moskova'ya Temmuz'da 6 Bin İHA Saldırısı

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, temmuzda Moskova bölgesine 6 binden fazla insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlendiğini bildirdi.

Sobyanin, sosyal medya hesabından, Moskova bölgesine yönelik İHA saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Geçen ay bölgenin İHA saldırılarında hedef alındığını belirten Sobyanin, "1-31 Temmuz'da Moskova bölgesine doğru 6 bin 225 İHA uçtu. Bunlardan 780'i başkent Moskova yakınlarında hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildi." ifadelerini kullandı.

Belgorod bölgesinde 2 kişi yaşamını yitirdi

Rusya'nın Belgorod Bölgesi Vali Vekili Aleksandr Şuvayev de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun son 24 saatte bölgeye yönelik çok namlulu roketatar, topçular, uçaklar ve insansız hava araçlarıyla (İHA) 98 kez saldırı düzenlediğini kaydetti.

Bu sürede 131 İHA'nın hava savunma sistemlerince yok edildiğini belirten Şuvayev, "Saldırılar sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Biri çocuk olmak üzere 11 kişi yaralandı." bilgisini verdi.

Ukrayna'ya ait 274 İHA vuruldu

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise dün yerel saatle 20.00'den bugün 07.00'ye kadar Ukrayna'ya ait 274 İHA'nın hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

Açıklamada, İHA'ların, Moskova, Azak Denizi ve Karadeniz bölgesinin aralarında olduğu çeşitli bölgeler üzerinde düşürüldüğü belirtildi.