Moskova\'ya Turist Akını

MOSKOVA, 12 Haziran (Xinhua) -- Rusya'nın başkenti Moskova'yı yılın ilk çeyreğinde ziyaret eden turist sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 artışla yaklaşık 6 milyona ulaştı. Turistlerin 550.000'den fazlasının yurtdışından geldiği bildirildi.

Moskova Turizm Komitesi'nin internet sitesinde yer alan perşembe günkü açıklamaya göre, Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri dışından gelen ziyaretçi sayısı yüzde 12 arttı.

Moskova Belediye Başkanı Yardımcısı Natalya Sergunina, ilk çeyrekte Moskova'yı ziyaret eden Çinli turist sayısının üçte bir oranında arttığını, bunu Hindistan ve Türkiye'den gelen ziyaretçi sayısındaki artışların izlediğini belirtti.

Sergunina, Çin'den gelen turist sayısının, iki ülke arasındaki kültürler arası girişimler ve 2025'te başlatılan karşılıklı vizesiz seyahat uygulaması sayesinde artmaya devam ettiğini söyledi.

Komite, 16 Şubat-1 Mart arasında 60'tan fazla mekanda Çin Yeni Yılı kutlamalarına ev sahipliği yapan kentte yerel halk ve turistlerin Çinli sanatçıların performanslarını izlediğini, etkileşim içeren etkinliklere katıldığını ve otantik Çin lezzetlerini tattığını belirtti.

Resmi verilere göre Moskova, 2025 yılında 2,8 milyonu yurtdışından olmak üzere toplam 26,5 milyon ziyaretçi ağırlamıştı.