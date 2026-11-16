Moskova'ya yaklaşık 600 İHA yöneldi, Rusya'da 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Moskova'ya yaklaşık 600 İHA yöneldi, Rusya'da 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Rusya'nın çeşitli bölgelerine gece düzenlenen İHA saldırılarında 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı; enerji ve sanayi tesisleri hasar gördü. Krasnodar'da 3, Rostov'da 5, Nijnekamsk'ta 6 kişi yaralandı, Belgorod'da elektrik kesintileri yaşandı; Moskova'ya yaklaşık 600 İHA yöneldi.

Rusya'nın çeşitli bölgelerine gece saatlerinde insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılarda bir kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı, enerji ve sanayi tesisleri hasar gördü.

Krasnodar Bölge Valiliğine bağlı kriz merkezinden yapılan açıklamada, Severskiy ilçesindeki İlskiy yerleşiminde faaliyet gösteren işletmede yangın çıktığı, ilçede İHA parçalarının düşmesi sonucu aralarında bir çocuğun da bulunduğu 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Rostov Bölge Valisi Yuriy Slyusar, Taganrog şehrinde iki elektrik trafo merkezinin hasar gördüğünü, birinde yangın çıktığını duyurdu.

Slyusar, saldırılarda bölge genelinde bir kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı, bir köprünün hasar gördüğü ve demir yolu ulaşımının aksadığı bilgisini paylaştı.

Nijnekamsk şehrinde 6 kişi yaralandı

Tataristan Cumhuriyeti'nin Nijnekamsk şehrinde de sanayi tesisleri ve bir apartmanın hasar gördüğü saldırılarda 6 kişi yaralandı.

Belgorod bölgesinin Novooskolsk ilçesinde enerji nakil hattının hasar görmesi nedeniyle bazı yerleşim yerlerinde elektrik kesintileri yaşandı.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin, gece boyunca Moskova bölgesine yaklaşık 600 İHA'nın yöneldiğini, büyük bölümünün uzak mesafede etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Öte yandan, sosyal medyada paylaşılan videolarda Rostov bölgesindeki Azov şehrinde yangın çıktığı görülüyor. Yangının iki petrol deposunun bulunduğu bölgede çıktığı iddia edildi.

Kaynak: AA
KrasnodarGüvenlikMoskovaGüncelRostovEnerjiRusyaDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi Sevda Sönmez ile sürpriz nikâh Ünlü şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi! Sevda Sönmez ile sürpriz nikâh
Galatasaraylılar çıldıracak Gabriel Sara’yı unutturacak dünya yıldızı Galatasaraylılar çıldıracak! Gabriel Sara'yı unutturacak dünya yıldızı
4-1’lik hezimet sonrası Ronaldo sorusu geldi Jorge Jesus verdiği cevapla alay etti 4-1'lik hezimet sonrası Ronaldo sorusu geldi! Jorge Jesus verdiği cevapla alay etti
Cübbeli Ahmet’ten jet ski fotoğrafı iddiası: 15 yıl güvendiği kişiyi suçladı Cübbeli Ahmet'ten jet ski fotoğrafı iddiası: 15 yıl güvendiği kişiyi suçladı
Belçika, İtalya’ya gol oldu yağdı Belçika, İtalya'ya gol oldu yağdı
10 kişilik İngiltere 5 gollü maçta İspanya’nın 43 maçlık serisini bitirdi 10 kişilik İngiltere 5 gollü maçta İspanya'nın 43 maçlık serisini bitirdi
08:59
Çekmecede eski telefonu olanlar dikkat 31 Aralık’ta kapanabilir
Çekmecede eski telefonu olanlar dikkat! 31 Aralık'ta kapanabilir
08:58
Özgür Özel’in A Takımı belli oldu En yakınındaki isimleri listeye almadı
Özgür Özel'in A Takımı belli oldu! En yakınındaki isimleri listeye almadı
08:41
Emeklinin beklediği zamda sürpriz 15 bin liralık plan rafa kalktı
Emeklinin beklediği zamda sürpriz! 15 bin liralık plan rafa kalktı
08:05
Brent 95,37 dolara indi: IEA yıl sonu için arz fazlası bekliyor
Brent 95,37 dolara indi: IEA yıl sonu için arz fazlası bekliyor
07:37
TikTok’ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı
TikTok'ta 5 dakikada 500 bin TL kazandı! Proje için taktığı başörtüsünü çıkardı
07:24
Suudi Arabistan’ın başkentinde füze alarmı Husiler havalimanı ve finans merkezini hedef aldı
Suudi Arabistan'ın başkentinde füze alarmı! Husiler havalimanı ve finans merkezini hedef aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 09:09:37. #.0.3#
SON DAKİKA: Moskova'ya yaklaşık 600 İHA yöneldi, Rusya'da 1 kişi öldü, 14 kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android