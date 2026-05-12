Mossad Ataması İptal Davası Başladı

12.05.2026 17:55
İsrail Yüksek Mahkemesi, Gofman'ın atamasını iptal için açılan davada duruşmaya başladı.

İsrail Yüksek Mahkemesi; Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Roman Gofman'ın, bir operasyonda reşit olmayan bir İsrailliyi bilerek kullandığı gerekçesiyle Mossad başkanlığına atanmasının iptali için açılan davanın duruşmasına başlandı.

Times of Israel gazetesinin haberine göre, Gofman'ın "ahlaki kusur" gerekçesiyle dış istihbarat servisi Mossad Direktörü olarak atanmasının iptaliyle ilgili ilk duruşma görüldü.

Duruşmada Yüksek Mahkeme Yargıcı Alex Stein, davayı açanlara, "Gofman'ın, o gencin (Uri Elmakias) o sırada reşit olmadığını bildiğine dair elinizde somut bir kanıt var mı?" diye sordu.

Davacı Elmakias'ın avukatı ise atama sürecinde Gofman'ı seçen komite üyelerinin, ilgili ordu yetkilisine konuyla ilgili doğru soruları sormadığını öne sürdü.

Avukat, Gofman'ın, Elmakias'ın söz konusu dönemde askerlik başvurusu sürecinde olduğunu bildiğini, İsrail'de askerlik yaşı belli olduğuna göre, gencin henüz çocuk (reşit olmayan) yaşta olduğunu da anlamış olması gerektiğini ifade etti.

Yargıç Stein, avukatın bu argümanının mantıklı olduğunu vurguladı.

Haberde başta detay verilmedi.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Roman Gofman'ın "ahlaki kusur" gerekçesiyle dış istihbarat servisi Mossad Direktörü olarak atanmasına 10 Mayıs'ta itiraz etmişti.

Başsavcı, mevcut Mossad Direktörü David Barnea'dan Gofman'a ilişkin aldığı mektubu ve gizli belgeleri dosyaya eklemesi tavsiyesinde bulunmuştu.

Gofman'ın Netanyahu tarafından yapılan atamaya göre, 2 Haziran 2026'da görevi Barnea'dan devralması ve 5 yıl boyunca Mossad Direktörü olarak görev yapması bekleniyor.

Uri Elmakias skandalı

İstihbarat deneyiminin olmaması ve geçmişindeki usulsüzlükleri nedeniyle eleştirilen Gofman'ın, 2015-2017 yılları arasında işgal altındaki Batı Şeria'da görev yaparken, gerekli izinleri almadan ve yasal prosedürleri izlemeden Filistinli muhbirler devşirdiği ve onları kurallara aykırı faaliyetlerde kullandığı belirtiliyor.

Gofman'ın en büyük skandalı ise 2022'de işgal altındaki Golan Tepeleri'nde tümen komutanıyken 17 yaşındaki İsrailli Uri Elmakias'ı bir istihbarat operasyonunda kullanması oldu.

Gofman'ın, İran ve Hizbullah'a yönelik bir nüfuz operasyonu kapsamında, reşit olmayan bu gence sosyal medyada yayımlaması için gizli bilgileri verdiği iddia edildi.

Elmakias'ın orduyla hiçbir resmi bağı yoktu ve işe alınma süreci Gofman'ın Genelkurmay'daki üstlerinden tamamen habersiz yürütüldü.

İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet (Şabak), Elmakias'ın internetteki faaliyetlerini fark edince genci casusluk şüphesiyle tutukladı. Sorgulama sırasında Elmakias, kendisini işe alan asıl ismin doğrudan Gofman olduğunu itiraf etti. Ancak operasyonun, özellikle Elmakias'ın reşit olmaması gibi nedenlerle yasal sınırları aştığı anlaşılınca, Gofman bu genci tanıdığını dahi reddederek olayın arkasında durmadı.

Elmakias, bir buçuk yılını gözaltında, defalarca sorgulanarak, istismara uğrayarak geçirdikten sonra mahkeme tarafından tamamen beraat ettirilmesinin ardından Gofman'dan hesap sorulması ve tazminat talebinde bulundu.

Kaynak: AA

