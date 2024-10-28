Mossad Direktörü Doha'da Esir Takası Görüştü - Son Dakika
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Mossad Direktörü Doha'da Esir Takası Görüştü

Mossad Direktörü Barnea, esir takası için Katar'da yeni bir çerçeve üzerinde müzakereler yaptı.

28.10.2024 23:47
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İsrail dış istihbarat teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea'nın Tel Aviv yönetimi ile Hamas arasındaki esir takası müzakerelerine ilişkin "yeni çerçeveyi" görüştüğü Katar'ın başkenti Doha'dan döndüğü bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, Mossad Direktörü Barnea'nın Doha'da esir takası konusunda önceki teklifleri de kapsayan "yeni bir birleşik çerçeveyi" Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns ile ele aldığı belirtildi.

Açıklamada, "Taraflar, daha önceki önerileri içine dahil eden ve aynı zamanda ana sorunları ve bölgedeki son gelişmeleri dikkate alan 'yeni bir birleşik çerçeveyi' görüştüler." ifadesine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, Hamas ile arabulucular arasındaki görüşmelerin, müzakerelerin yeniden başlatılması ihtimalini ve bir anlaşmaya varılması için sürdürülen çabaları değerlendirmek üzere ilerleyen günlerde başlayacağı belirtildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, Mossad Direktörü Barnea'nın esir takası müzakerelerinin yeniden başlatılması görüşmeleri kapsamında Doha'da bulunduğu aktarılmıştı.

Hamas lideri Yahya Sinvar'ın 16 Ekim'de İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a düzenlediği saldırıda hayatını kaybetmesi sonrası esir takası konusu ABD ve Tel Aviv yönetimleri tarafından yeniden gündeme getirilmişti.

Gazze'de Hamas'ın elinde 101 İsrailli esirin bulunduğu belirtiliyor.

Kaynak: AA

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