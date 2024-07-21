Mossad Heyeti, Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması İçin Doha'ya Gidiyor - Son Dakika
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Mossad Heyeti, Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması İçin Doha'ya Gidiyor

İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea liderliğindeki heyet, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması müzakereleri için perşembe günü Doha'ya gidecek. İsrail Başbakanlık Ofisi, Barnea liderliğindeki İsrail müzakere heyetinin Hamas ile dolaylı müzakereler için Doha'ya gideceğini açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun müzakerelerde ısrar ettiği iki yeni şartı anlaşmaya uygun formüle etmek için çalıştığı belirtildi.

21.07.2024 23:07
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İsrail Dış İstihbarat Teşkilatı Mossad'ın Direktörü David Barnea'nın liderliğindeki heyetin, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması müzakereleri için perşembe günü Doha'ya gideceği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Barnea'nın liderliğindeki İsrail müzakere heyeti Hamas ile dolaylı müzakereler için perşembe Doha'ya gidiyor.

İsrail basınındaki haberlere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu Washington ziyaretinden önce güvenlik kabinesiyle toplanarak müzakere edilen anlaşmayı görüştü.

İsrail heyetinin, Netanyahu'nun müzakerelerde ısrar ettiği iki yeni şartı anlaşmaya uygun formüle etmek için çalıştığı belirtildi. ABD'nin hazırladığı taslak ateşkes teklifine ek olarak Netanyahu, "İsrail'in Gazze- Mısır sınır hattını kontrol etmesi ve Gazze'nin kuzeyine Hamas unsurlarının dönmesinin engellenmesi için denetim mekanizması kurulması şartlarını" talep etmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, yaptığı yazılı açıklamada, salı ABD Başkanı Joe Biden ile Beyaz Saray'da görüşecek Netanyahu'ya ziyaretinde başarı dilediğini belirtti.

İsrailli esirlerin serbest kalması için sınırlı bir fırsat doğduğuna dikkati çeken Gallant, İsrail güvenlik teşkilatının müzakere heyetini bir anlaşmayla geri dönmeleri için "tam olarak desteklediklerini" kaydetti.

İsrail Başbakanlığı bu sabah, daha önce 22 Temmuz'da yapılacağı duyurulan Netanyahu'nun Beyaz Saray'da Biden ile görüşmesinin bir gün ertelendiğini ve salı gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri Netanyahu'ya tepkili

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin aileleri Netanyahu'nun esir takası anlaşması imzalamadan ABD seyahatine çıkmasını eleştirdi.

Maariv gazetesinin haberine göre, İsrailli esirlerin ailelerinin çatı platformu, yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu'nun "anlaşma olmadan Washington'a gitmesi ve müzakere heyetini perşembe günü göndermesinin anlaşma için ayak sürümek anlamına geldiğini" ve "İsrailli esirlerin bekleyecek zamanının kalmadığını" ifade etti.

Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin ailelerinden bir grup da Netanyahu'nun Washington'a gidecek olmasını Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda protesto etti.

Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırıların durdurulması için taraflar arasında uzun süredir müzakereler devam ediyor.

Esir takası müzakerelerinin ivme kazandığı geçen haftalarda Netanyahu, Refah Sınır Kapısı ve Gazze'nin Mısır sınırındaki İsrail işgalinin devam etmesinin olası mutabakatın şartlarından biri olduğunu söylemişti.

İsrail basınında, Netanyahu'nun yeni talepleriyle esir takası müzakerelerini zora soktuğuna dair haberler yer almıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mossad Heyeti, Gazze'de Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması İçin Doha'ya Gidiyor - Son Dakika

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