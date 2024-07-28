Mostar Köprüsü'nde Geleneksel Atlama Yarışları Düzenlendi - Son Dakika
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Mostar Köprüsü'nde Geleneksel Atlama Yarışları Düzenlendi

Bosna Hersek'in Mostar kentinde, Osmanlı mirası tarihi Mostar Köprüsü'nde bu yıl 458'incisi düzenlenen Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları'na Batı Balkan ülkelerinden 38 sporcu katıldı. Atlama yarışlarında Vedad Dedic birinci olurken, Emel Tiro dik atlayış kategorisinde birinci oldu. Binlerce kişinin izlediği yarışlar, Mostar şehrinin 458 yıllık geleneklerinden biri olarak biliniyor. Mostar Köprüsü, 1993 yılında savaşta zarar görmesine rağmen 2004 yılında Türkiye'nin girişimleriyle aslına uygun olarak yeniden inşa edilmiştir.

28.07.2024 22:45
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Bosna Hersek'in güneyindeki Mostar kentinde bu yıl Geleneksel Mostar Köprüsü Atlayışları'nın 458'incisi düzenlendi.

Osmanlı mirası tarihi Mostar Köprüsü'ndeki atlama yarışlarına Batı Balkan ülkelerinden katılan 38 sporcu, kendilerini Neretva Nehri'nin serin sularına bıraktı.

Mostar'da 458 yıldır devam eden geleneksel atlayışların "baş üstü" kategorisinde Vedad Dedic birinci oldu. Aynı kategoride yarışan Evald Krnic ikinci, Dino Bajric ise üçüncü oldu.

"Dik atlayış" kategorisinde Emel Tiro birinci, Igor Kazic ikinci, Jasmis Kreso da üçüncülüğü elde etti.

Mostar Köprüsü'ndeki geleneksel atlama yarışmalarını binlerce kişi izledi.

Mostar'daki 458 yıllık gelenek

Mostar Köprüsü'nde, 1566 yılında Mimar Sinan'ın öğrencisi Mimar Hayrettin tarafından inşa edilmesinden bu yana sürdürülen yarışlara Bosna Hersek, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve diğer ülkelerden sporcular katılıyor.

Mostar şehrinin "ruhu" olarak bilinen tarihi köprü, 9 Mayıs 1993'te Bosna Hersek'teki savaşın en acımasız saldırılarından birinin kurbanı olmuştu.

Yüzyıllar boyunca Bosna Hersek'te hoşgörü ve kültürel çeşitliliğin sembolü olan Mostar Köprüsü, Hırvat birliklerinin tank atışlarına dayanamayarak 9 Kasım'da Neretva Nehri'nin sularına gömülmüştü ancak Mostarlılar, yıkılmasına ve savaş şartlarına rağmen köprünün kalıntılarından geleneksel atlama şölenini sürdürmüştü.

Mostar Köprüsü, Türkiye'nin de girişimleriyle aslına uygun olarak 2004'te yeniden inşa edilmişti. Mostar Köprüsü'ndeki atlama yarışlarına Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde de yer vermişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mostar Köprüsü'nde Geleneksel Atlama Yarışları Düzenlendi - Son Dakika

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