MotoFest'in son gününde Selin, Pentagram ve Ceza sahne aldı - Son Dakika
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MotoFest'in son gününde Selin, Pentagram ve Ceza sahne aldı

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Afyonkarahisar'da düzenlenen MotoFest'in üçüncü gününde Selin, Pentagram ve Ceza binlerce müziksevere unutulmaz bir gece yaşattı. Ceza, Afyon'un sucuk ve kaymağına övgüde bulunurken yeni video klip müjdesi verdi.

AFYONKARAHİSAR'da düzenlenen MotoFest, üçüncü gününde de binlerce müzikseveri ağırladı. MXGP Türkiye etabından önceki son festival gününde Selin, Pentagram ve Ceza sahneye çıktı.

Afyonkarahisar'da MXGP Türkiye etabı öncesinde düzenlenen MotoFest'in üçüncü günü de yoğun katılımla gerçekleştirildi. Festival alanını dolduran binlerce kişi, gün boyunca düzenlenen etkinliklerin ardından akşam saatlerinde sahne alan sanatçıların performanslarıyla eğlendi. Gecenin açılışını genç sanatçı Selin yaptı. Sevilen şarkılarını seslendiren Selin, enerjik sahne performansıyla izleyicilerden alkış aldı.

Selin'in ardından Türk rock müziğinin önemli gruplarından Pentagram sahneye çıktı. Sahne öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan grup üyeleri Demir Demirkan, Cenk Ünnü, Hakan Utangaç ve Gökalp Ergen, Afyonkarahisar'ın misafirperverliğinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Grubun gitaristi Demir Demirkan ise kütüğünün Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine kayıtlı olduğunu söyledi.

Gecenin finalinde rap müziğin usta isimlerinden Ceza sahne aldı. MotoFest'in 9 yıllık tarihinde ikinci kez Afyonkarahisar'da sahneye çıkan Ceza, binlerce müzikseverle birlikte şarkılarını seslendirdi.

Konser öncesinde açıklama yapan Ceza, Afyonkarahisar'ın gastronomi kültürüne de övgüde bulundu. Kenti ziyaretlerinde sucuk ve kaymak aldığını söyleyen Ceza, "Konsere gelsem de gelmesem de Afyon'dan geçerken mutlaka durup sucuk ve kaymak alıyorum. Çok seviyorum" dedi.

Ceza ayrıca önümüzdeki aylarda yeni video klip çalışmalarını piyasaya süreceğini belirterek, müzikseverlere müjdesini verdi.

Haber- kamera: Kadir KAPLAN/AFYONKARAHİSAR,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel MotoFest'in son gününde Selin, Pentagram ve Ceza sahne aldı - Son Dakika

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