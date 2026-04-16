Motokurye Semih Sinan Pelek kaza sonucu hayatını kaybetti

AVCILAR'da bir firmada motokurye olarak çalışan Semih Sinan Pelek gidon hakimiyetini kaybettiği motosikletten yere düştü. Kazada ağır yaralanan Pelek hastaneye kaldırıldı. Pelek buradaki tüm müdahalelere rağmen kutarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, dün saat 21.00 sıralarında D-100 Karayolu Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Motokurye Semih Sinan Pelek bilinmeyen bir nedenle motosikletin gidon hakimiyetini kaybetti. Pelek savrulan motosikletten yere düşerek ağır yaralandı. Pelek çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Avcılar'daki özel hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Semih Sinan Pelek buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.