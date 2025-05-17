Motokuryeciliğe Yeni Düzenleme

Motokuryecilik sektörü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının yaptığı yönetmelik değişikliğinin ardından yeni döneme hazırlanırken eğitim ve sınav süreçleri için de çalışma başlattı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Resmi Gazete'nin 15 Mayıs 2025 tarihli sayısında yayımlanan "Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" motokuryelikte yeni uygulamaların kapısını açtı.

Bu kapsamda, motokuryeler ilk defa kayıt altına alınmaya başlandı. Ayrıca, firmalar istihdam ettikleri her kuryeyi Bakanlığa bildirecek. En fazla 3 taşıtla faaliyet gösterecek motokuryelere yetki belgesi ücretinde yüzde 85 indirim uygulanacak. İlk 6 ay içinde başvuranlar yüzde 95 indirimden yararlanabilecek.

Sektörde birçok yenilik için adımlar atılırken motokuryeler de meslekte statü belirlenme, eğitim ve sınav süreçlerine odaklandı.

"Artık mesleğimizin bir statüsü var"

Ankara Yük Taşımacılığını Destekleyici Hizmet Verenler Esnaf Odası Başkanı Ramazan Akpınar, AA muhabirine, yönetmelik değişikliğinin çok önemli bir adım olduğunu ve iki yıldır taslak üzerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile çalıştıklarını söyledi.

Kuryelik mesleğinin, yönetmelikle statü kazandığını vurgulayan Akpınar, "Bundan sonra artık mesleğimizin bir statüsü var. Bu yönetmelik kuryelerin geleceği için de çalışma statüleri ve standartlarının belirlenmesi açısından da çok önemli oldu." dedi.

Akpınar, düzenleme kapsamında kuryelerden "P1 yetki belgesi" istenmesine ilişkin de "Bu belgeyi normalde 5 öz malı (aracı) olanlar alabiliyordu. Bize, esnaf kurye modeliyle, e-ticaret firmalarıyla şahsi çalıştığımız için, üç motora kadar bu belgeyi alabilme imkanı verildi." diye konuştu.

P1 belgesinin, motosikletler ve firmalarının da kayıt altına alınmasını sağladığına dikkati çeken Akpınar, bu belgenin fiyatının yaklaşık 201 bin lira olduğunu ve ilk 6 ayda alanlar için yüzde 95 indirimle verileceğini ifade etti.

Akpınar, belgenin önemine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Her zaman dediğimiz gibi, herkes bu işi yapıyor. Eğitimsiz, belgesiz insanlar bu işi yapıyor. Daha önce Karayolu Taşıma Yönetmeliği'nde olan diğer kara yolları taşımacılıkları var, servisçi, taksici, dolmuşçu, otobüsçü, şehir içi taşımacılığı gibi. Bizler de böyle statü kazandığımız için bu belge önemli."

"Kuryeler eğitime tabi tutulmuş olacak"

Kurye faaliyet belgesinin eğitim çalışmalarının devam ettiğini belirten Akpınar, diğer kara yolu taşımacılık modlarında olduğu gibi kendileri için de SRC belgesinin hazırlandığını bildirdi.

Akpınar, söz konusu belgenin altyapısı tamamlandıktan sonra bir yıl içinde alınacağını aktararak, "Kuryeler eğitime tabi tutulacak. Akabinde bir sınavla bu belgeyi almış olacaklar. En azından mesleki eğitim belgemiz olacak." ifadelerini kullandı.

Mesleklerinin "tehlikeli sınıf" kategorisine alınmasını beklediklerine değinerek, bu husus yürürlüğe girerse mesleki yeterlilik belgesinin de zorunlu hale geleceğini söyledi.

"Kendi canımızda bize emanet"

Akpınar, taşıma süresi taahhüdünde bulunulmasının yasaklanmasının önemine işaret ederek, motokuryelerin daha çok paket teslim edebilmek adına trafikte birçok kural ihlali yapabildiğini anlattı.

Yönetmelikle paketleri makul bir sürede teslim edebileceklerinin belirtildiğine dikkati çeken Akpınar, "Kendi canımızda bize emanet. Bu yönetmelikteki uygulanabilir maddeler hem can güvenliğimiz için hem taşıdığımız ürünler için de önemli bir adım." değerlendirmesinde bulundu.

Motokuryelerin giydikleri yelekte 'KURYE' ibaresinin olacağını hatırlatan Akpınar, bununla artık kurye ayrımının yapılacağını dile getirdi.

Akpınar, reflektörlü yeleğin de zorunlu olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Reflektörlü yeleğin hem arkasında 'KURYE' ibaresi yazacak hem de ön tarafında U-Net numaralarının yazılı olması gerekiyor. Aynı zamanda kaskta da 'KURYE' ibaresi yazılmış olacak. Bunlar da en azından bir kurye kimliğimizi ortaya çıkartmış olacak. Nasıl ki bugün otomobillere baktığınız zaman hangisi ticari taksi, dolmuş taksi ayırabiliyorsanız, yeleklerle ve U-Net numaralarıyla normal motosiklet sürücüleriyle, kuryeyle ticari faaliyet yapanları da ayırmış olacaksınız."

Motokuryeler olarak e-ticaret firmalarıyla yaptıkları sözleşmeler olduğunu ifade eden Akpınar, e-ticaret firmalarının paket başı ücretlerle çalışması, sosyal güvence haklarının iyileştirilmesi ve motokuryelere ait plaka tanımlanmasına ilişkin taleplerinin olduğunu sözlerine ekledi.