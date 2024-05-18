Motokuryeler, Ata Emre Akman'ın öldürülmesine tepki gösterdi - Son Dakika
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Motokuryeler, Ata Emre Akman'ın öldürülmesine tepki gösterdi

Motokuryeler, Ata Emre Akman\'ın öldürülmesine tepki gösterdi

Bolu'da motokuryeler, Balıkesir'de üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın sokakta bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi. Motokuryeler, Karaçayır Mahallesi Olimpik Yüzme Havuzu'nun önünde toplanarak Anıtpark'a kadar konvoy düzenledi. Basın açıklaması yapan Bolu Motosikletli Kuryeler Derneği adına konuşan Berat Kundakçı, adaletin tecelli etmesini istediklerini ve kuryelerin mesleklerini yaparken hayatlarını kaybetmemeleri gerektiğini vurguladı.

18.05.2024 15:41
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Bolu'da motokuryeler, Balıkesir'de üniversite öğrencisi Ata Emre Akman'ın sipariş götürdüğü sokakta bıçaklı saldırı sonucu öldürülmesine tepki gösterdi.

Motokuryeler ile bazı motosikletliler, Karaçayır Mahallesi Olimpik Yüzme Havuzu'nun önünde toplandı.

Polis eşliğinde konvoyla Anıtpark'a kadar giden grup, basın açıklaması yaptı.

Bolu Motosikletli Kuryeler Derneği adına açıklama yapan Berat Kundakçı, olayla ilgili adaletin tecelli etmesini istediklerini dile getirdi.

Kurye ölümlerine dikkati çekmek istediklerini belirten Kundakçı, kuryelerin kaderinin, mesleğini yaparken hayatını kaybetmek olmaması gerektiğini söyledi.

Kaynak: AA

Karaçayır Mahallesi, Balıkesir, Bolu, Hukuk, Spor, Güncel, Son Dakika

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