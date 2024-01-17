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Motokuryelerin Yeleklerinde U-Net Numaraları Yer Alacak - Son Dakika
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Motokuryelerin Yeleklerinde U-Net Numaraları Yer Alacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelerin reflektif yeleklerinde 'Kurye' ifadesinin bulunması ve U-Net numaralarının yer almasının öngörüldüğünü açıkladı. Yeni yönetmelik değişikliği ile kurye işletmeciliği yapanların hak ve yükümlülükleri düzenleme altına alınacak.

Motokuryelerin Yeleklerinde U-Net Numaraları Yer Alacak
17.01.2024 - 11:09,  Güncelleme: 11:11
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, motokuryelerin, üzerinde "Kurye" ifadesinin yer alacağı reflektif yelekleri giymesi ve bu yeleklerde yetkilendirilen firmalara verilen U-Net numaralarının yer almasının öngörüldüğünü bildirdi.
Uraloğlu, Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın motokuryelerle ilgili soru önergesini yanıtladı.
Planlanan yönetmelik değişikliğine göre motokuryelerin giyecekleri yeleklerin üzerinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının otomasyon sistemi U-Net üzerinden verilecek numaraların yer alacağını belirten Uraloğlu, şunları kaydetti:
"Bakanlığımızca hazırlanan taslak yönetmelik değişikliğinde, motokurye faaliyetinde bulunacakların reflektif yelek giymesi, bu yeleklerde 'Kurye' ibaresinin bulunması ve yine yeleklerde Bakanlığımızca yetkilendirilen firmalara verilen U-Net numarasının yer alması öngörülmüştür."
Abdulkadir Uraloğlu, mevzuat çerçevesinde düzenlemeye gidilerek kurye işletmeciliği yapanların hak ve yükümlülüklerinin düzenleme altına alınmasının planlandığını bildirdi.

Kaynak: AA
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Milletvekili, Ankara, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Motokuryelerin Yeleklerinde U-Net Numaraları Yer Alacak - Son Dakika
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