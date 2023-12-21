Motokuryeye çarpan otomobilin sürücüsü yakalandı

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde, motokuryeye çarptıktan sonra kaçan ve güvenlik kamerası kayıtlarından kimliği belirlenen otomobilin sürücüsü polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olay, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Eti Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil, ters yönde ilerlerken motokurye Serdal Kaplan'ın (23) kullandığı motosiklete çarptı. Motosikletle yere düşen Kaplan hafif şekilde yaralanırken, ismi öğrenilemeyen sürücü kaçtı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. İncelenen görüntülerden plakası belirlenen otomobilin sürücüsü yakalanarak gözaltına alındı.
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