Motorine indirim geldi

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının gerilemesi, yurt içindeki akaryakıt fiyatlarına indirim olarak yansıdı. Bu gelişmeyle birlikte motorin grubunda 4,35 liralık önemli bir fiyat düşüşü yaşandı.
Söz konusu indirim, salı gününden itibaren geçerli olmak üzere pompa satış fiyatlarına uygulanacak. Gece yarısından sonra başlayacak yeni tarife ile birlikte, araç sahipleri depolarını daha uygun fiyatlarla doldurabilecek.
İstanbul'da motorin 72,21 liraya, Ankara'da 73,34 liraya, İzmir'de 73,62 liraya geriledi.
