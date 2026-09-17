Motorinin litre fiyatı 3 haneyi gördü... Osmaniyeli çiftçi: "Traktör yerinden kıpırdamayacak artık" - Son Dakika
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Motorinin litre fiyatı 3 haneyi gördü... Osmaniyeli çiftçi: "Traktör yerinden kıpırdamayacak artık"

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Motorinin litre fiyatı 3 haneyi gördü... Osmaniyeli çiftçi: "Traktör yerinden kıpırdamayacak artık"
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Akaryakıtta litre fiyatı 100 lirayı aştı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar mazota gelen 4 lira 81 kuruşluk zama tepki gösterdiler. Bir çiftçi, "Mazot üç haneli oldu, traktör yerinden kıprayamayacak artık. Kara sabana, öküze artık döneceğiz. Ağlayacak hale geldik, eski sisteme döneceğiz" dedi.

Haber: Burhan Demircioğlu

(OSMANİYE) - Akaryakıtta litre fiyatı 100 lirayı aştı. Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde vatandaşlar mazota gelen 4 lira 81 kuruşluk zama tepki gösterdiler. Bir çiftçi, "Mazot üç haneli oldu, traktör yerinden kıprayamayacak artık. Kara sabana, öküze artık döneceğiz. Ağlayacak hale geldik, eski sisteme döneceğiz" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Mazota gelen 4 lira 81 kuruşluk zam tepkiyle karşılandı. Motorinin litre fiyatının 100 lirayı aşmasına tepki gösteren çiftçi, "Ağlayacak hale geldik" diye konuştu.

" BİÇERDÖVERİMİZİ EVE DURDURDUK, YEVMİYEYE GİDİYORUZ"

Biçerdöver sahibi bir ilçe sakini, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Bin dönüm ay çekirdeğimiz vardı. Mazot zammından dolayı biçerdöverimizi eve durdurduk, yevmiye ile işe gidiyoruz. Daha karlısın. Yani koskoca makine çalıştırıyorsun, zam geliyor, para da dönmüyor, deftere yazıyorsun, 20-25 gün sonra hesap alıyorsun, ondan sonra geliyorsun petrole 20-30 bin lira zam yemişsin. Almadığım bir şeye hayali para ödüyorum. Bu sebepten dolayı makinemiz durdurduk, çalışmıyor. İlk defa üç haneli oldu mazot. Her sene bir sıkıntı yaşıyoruz"

"TARLALAR KALACAK, EKEMEYECEĞİZ"

Bir çiftçi de pahalılık nedeniyle işin içinden çıkamadıklarını söyleyerek, "100 lira oldu işte, çok pahalı. Alamıyoruz, gücümüz yetmiyor. Hem çiftçiyim hem mal besliyorum. Tarlalar kalacak ekemeyeceğiz, süremeyeceğiz" dedi.

Bir esnaf da, "Bitik durumdayız. Mazota mı çalışıyoruz, kendimize mi çalışıyoruz belli değil. Her şeye zam, bu halimiz ne olacak bilmiyorum" diye konuştu.

"KARA SABANA, ÖKÜZE DÖNECEĞİZ"

Bir başka çiftçi de "mazot zammının bellerini büktüğünü" ifade ederek, şunları söyledi:

"Zaten ürünümüz de para etmiyor. Mazota, ilaca gelen zamlara karşı dayanamıyoruz. Tarlaları bu gidişle ekemeyiz. Mazot üç haneli oldu, traktör yerinden kıpırdamayacak artık. Kara sabana, öküze artık döneceğiz gerçekten, yani ağlayacak hale geldik, eski sisteme döneceğiz. Bu işi komple bırakmamız da gerekir. Yüzde 100 her şeye zam geliyor ama bizim ne ürünümüze zam geliyor ne bir şeye. Mazota zam, çiftçiye gelince sıra yok."

Büyükbaş hayvancılık yapan bir vatandaş da, "Gidişatımız kötü, yapacak bir şey yok. Tabii ki zam herkesi etkiler. Hayvancıyı da etkiliyor, tarımcıyı da etkiliyor, esnafı da etkiliyor. Mazot her şeyin başı. Her şey nakliyeye bağlı olduğu için her şeye zam. Ne olursa artık Allah bilir, yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
OsmaniyeKadirliEkonomiEnerjiGüncelSon Dakika

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