Motosiklet Anne ve Çocuklara Çarptı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosikletin yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 3 çocuğuna çarpma anı, otomobil kamerasınca kaydedildi.
H.D'nin kullandığı 09 ASC 812 plakalı motosiklet, Namık Kemal Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Z.K. ve 3 çocuğuna çarptı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü ile anne ve 3 çocuğu Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Öte yandan kaza anı, bölgedeki bir otomobilin kamerasınca kaydedildi.
Görüntülerde, yayalara çarpmamak için fren yaptıktan sonra sürüklenen motosikletin anne ve çocuklarına çarpması yer aldı.
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