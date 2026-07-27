Motosiklet Derneği'nden Üsküp Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Motosiklet Derneği'nden Üsküp Ziyareti

Motosiklet Derneği\'nden Üsküp Ziyareti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rotasız 59 Motosiklet Derneği, Kırklareli'nden Üsküp'e sürüş etkinliği düzenledi ve belediye başkanıyla görüştü.

Rotasız 59 Motosiklet Derneği üyeleri, Kırklareli'nin Istranca Dağları'na düzenledikleri sürüş etkinliği kapsamında Üsküp Belediyesini ziyaret etti.

Dernek Başkanı İsmail Yiğit ile beraberindeki motosiklet tutkunları, Üsküp Belediye Başkanı Halil Çallı ile bir araya geldi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, ziyarette motosiklet turizmi, doğa rotaları ve bölgenin tanıtımına yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

Çallı, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kulüp üyelerine teşekkür etti.

Kulüp Başkanı Yiğit de misafirperverliği dolayısıyla Çallı'ya teşekkür ederek, benzer etkinliklerle bölgenin doğal ve kültürel değerlerinin tanıtımına katkı sunmayı amaçladıklarını belirtti.

Kaynak: AA

Kırklareli, Motosiklet, Etkinlik, Güncel, Üsküp, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosiklet Derneği'nden Üsküp Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza Düğün hazırlığı yapan çifti ayıran kaza
Gürsel Tekin’den “figüran üye“ iddialarına yanıt: FETÖ’vari tezgah Gürsel Tekin'den "figüran üye" iddialarına yanıt: FETÖ'vari tezgah
Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu Seyir tepesindeki katliamın nedeni belli oldu
Samsun’da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni Samsun'da denize girmek yasaklandı: İşte nedeni
Edirne’de skandal iddia: Yüzlerce balık öldü Edirne'de skandal iddia: Yüzlerce balık öldü
Şırnak’ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı Şırnak'ta nefes kesen kurtarma operasyonu: Ekipler zamanla yarıştı

11:15
Gülistan Doku soruşturması Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
Gülistan Doku soruşturması! Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel yeniden adliyede
11:08
Günün en acı karesi Aynı aileden 4 tabut yan yana
Günün en acı karesi! Aynı aileden 4 tabut yan yana
10:54
Fransa ve İspanya’da yangın: 375 bin kişi tahliye edildi
Fransa ve İspanya'da yangın: 375 bin kişi tahliye edildi
10:35
Aralarında Uğur Dündar da var Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
Aralarında Uğur Dündar da var! Ahbap soruşturmasında 5 ünlü isim daha ifadeye çağrıldı
10:01
Araç sahiplerine güzel haber Rakam da hatırı sayılacak cinsten
Araç sahiplerine güzel haber! Rakam da hatırı sayılacak cinsten
09:49
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon 18 şüpheli gözaltına alındı
Gülistan Doku soruşturmasında 15 ilde operasyon! 18 şüpheli gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.07.2026 11:27:54. #7.13#
SON DAKİKA: Motosiklet Derneği'nden Üsküp Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.