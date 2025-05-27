Samsun Emniyet Müdürlüğünce motosiklet tutkunlarına yönelik söyleşi düzenlenecek.
İl Emniyet Müdürlüğü, motosiklet kazalarını önlemek ve güvenli motosiklet kullanımı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik program gerçekleştirecek.
Güvenli ve ileri sürüş teknikleri alanında uzman olan İl Emniyet Müdür Yardımcısı Yusuf Burak Güler'in seminer vereceği program 29 Mayıs Perşembe günü saat 22.00'da İlkadım ilçesindeki Batı Park Konser Alanı'nda gerçekleştirilecek.
Tüm motosiklet severlerin davet edildiği etkinliğe İl Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş da katılacak.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Güvenliği İçin Seminer - Son Dakika
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