Motosiklet Hırsızlığı Güvenlik Kamerasında

HATAY'ın Samandağ ilçesinde 2 kişi, park halindeki motosikleti sürükleyerek çaldı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Samandağ ilçesi Atatürk Mahallesi Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. Caddede bir süre dolaşan 2 kişi, çevreyi kontrol ettikten sonra park halindeki motosikleti çalıştıramayınca sürükleyerek götürdü. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Motosiklet sahibinin şikayeti sonrası olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber: Alican GÜMÜŞ Kamera: HATAY,
