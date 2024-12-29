Motosiklet Kazaları %52,3 Artı

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(ANKARA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehirlerde meydana gelen kazaların yüzde 52,3'üne motosiklet türü araçların karıştığını söyledi. Yerlikaya, sadece bir haftada çakar kullanan 74 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yapıtığı paylaşımda motosikletlilere yönelik denetimlerle ilgili verileri paylaştı. Yerlikaya, 2024 yılında (26 Aralık'a kadar) toplam 2 milyon 898 bin 366 adet işlem yapıldığını belirtti. Bakan Yerlikaya şöyle dedi:

"Şehir içinde meydana gelen kazaların yüzde 52,3'üne yani her iki kazadan birine motosiklet türü araçlar karışmaktadır. Motosikletlerin daha yoğun kullanıldığı şehir içlerinde 'Motosiklet Denetimleri' ile ilgili olarak 2024 yılında (26 Aralık'a kadar) toplam 2 milyon 898 bin 366 adet işlem yapıldı. Motosiklet kullanırken lütfen daha dikkatli olalım, tüm trafik kurallarına harfiyen uyalım ve sürüş esnasında kask ve koruyucu ekipman kullanmayı ihmal etmeyelim."

Trafik ekipleri bir haftada 444 bin 372 araca/sürücüye ceza kesti

Ali Yerlikaya, 19-26 Aralık 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilen trafik denetimlerine ilişkin olarak, son bir haftada 2 milyon 553 bin 663 aracın denetlendiğini belirterek, ışıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 74 sürücüye işlem yapıldığını kaydetti.

Yerlikaya, hız ihlalinde bulunan 99 bin 381, periyodik muayenesi yapılmamış 20 bin 677, emniyet kemeri kullanmayan 17 bin 642, sürücü belgesiz araç kullanan 10 bin 833 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 7 bin 147 olmak üzere diğer işlemlerle toplam 444 bin 372 araca veya sürücüye işlem yapıldığını ifade etti.

Uyarılarda bulunan Yerlikaya, "Yolculuklar sizleri sevdiklerinize kavuşturmak için vardır, ayırmak için değil. Motosikletlerin karıştıkları kazaların önlenmesi için Trafik Ekiplerimizin yanı sıra Polis ve Jandarma Asayiş Motosikletli Timleri başta olmak üzere diğer birimlerimizce denetimlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor" dedi.