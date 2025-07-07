Manisa'nın Akhisar ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü öldü, motosikletteki yolcu ise ağır yaralandı.
Tufan Güler'in kullandığı 45 AJB 482 plakalı motosiklet, Akhisar-Çamönü yolunda kontrolden çıkarak, yol kenarındaki araziye savruldu.
Yoldan geçenlerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yapılan kontrolde sürücü Tufan Güler'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Ağır yaralanan Nazif C. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı - Son Dakika
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