Motosiklet Kazası: Çocuk Yaralandı, Sürücü Darbedildi

30.05.2026 20:38
İnegöl'de motosikletin çarptığı 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı, sürücü darbedildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde motosikletin çarptığı çocuğun yakınları, sürücü Emre A.'yı (17) darbetti. Yaralanan çocuk ile motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Fatih Mahallesi Temizel Sokak'ta meydana geldi. Emre A. yönetimindeki 16 BYL 893 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen Aslıhan A.'ya (7) çarptı. Yaralanan çocuğun yakınları kaza yerinde toplandı. Çocuğun yakınları ile motosiklet sürücüsü arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Çıkan arbedede sürücü, çocuğun yakınları tarafından darbedildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan çocuk ile darbedilen motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ve darp olaylarıyla ilgili inceleme başlattı.

Haber - kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa),

Kaynak: DHA

