Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bariyere çarpan motosiklet sürücüsü 61 yaşında hayatını kaybetti.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bariyere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Manisa-İzmir kara yolu Kayapınar Mahallesi yakınlarında M.Y.E'nin (61) kullandığı 01 AJU 304 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
M.Y.E'nin cenazesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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