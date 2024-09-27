Motosiklet Kazası: Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde akaryakıt tankeriyle çarpışan motosikletteki sürücü hayatını kaybetti.

Manisa- Menemen kara yolunda S.A'nın (42) kullandığı 34 EBC 128 plakalı akaryakıt tankeriyle 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Mahmut Kara'nın kullandığı 80 ALL 694 motosiklet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma sevk edildi.

Olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlenen Kara'nın cenazesi, Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tanker sürücüsü gözaltına alındı.

Mahmut Kara'nın Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi 2. sınıf öğrencisi olduğu ve Muradiye Mahallesi'ndeki bir gıda işletmesinde kuryelik yaptığı öğrenildi.

Olayla ilgili üniversiteden de taziye açıklaması yapıldı.