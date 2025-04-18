Motosiklet Kazasında 1 Ölü, 1 Yaralı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde refüjdeki demir korkuluğa çarparak devrilen motosikletteki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz tespit edilemeyen 45 ASN 686 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Mimar Sinan Bulvarı'nda refüjdeki demir korkuluklara çarptıktan sonra devrildi.
Motosikletteki Sametcan Zirek (18) yaşamını yitirdi, Alperen Sarman (22) yaralandı.
Sarman, ambulansla Merkezefendi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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