Motosiklet Kazasında Astsubay Hayatını Kaybetti

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DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde yol kenarındaki bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü Piyade Astsubay Ümit Yeşildağ (35), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 02.00 sıralarında Dört Eylül Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı Akçeşme mevkisinde meydana geldi. Piyade Astsubay Ümit Yeşildağ, kullandığı motosikletin hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Buldan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yeşildağ, kurtarılamadı. Yeşildağ'ın görev yaptığı İstanbul'dan memleketi Denizli'nin Buldan ilçesine izne geldiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.