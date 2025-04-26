Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Arda Ahmet Yılmaz'ın (17) kullandığı 39 ADL 296 plakalı motosiklet, Misinli Mahallesi'ndeki kavşakta G.A. idaresindeki 34 BMP 428 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle Yılmaz ve motosikletteki H.Y. yola savruldu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sürücü Yılmaz'ın kaza yerinde hayatını kaybetti belirlendi. Yaralı H.Y, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldıırldı.
Yılmaz'ın cenazesi aynı hastanenin morguna konuldu.
Hafif ticari aracın sürücüsü ifade işlemleri için jandarma karakoluna götürüldü.
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