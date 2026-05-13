Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Mersin'in Anamur ilçesinde duvara çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Kalınören Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde Altan Yıldız (18) idaresindeki motosiklet, mezarlığın duvarına çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Anamur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yıldız, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
