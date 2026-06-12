Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti
12.06.2026 05:28
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde motosiklet kazasında 17 yaşındaki Muhammet Çakıcı yaşamını yitirdi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Muhammet Çakıcı (17) yönetimindeki motosiklet, Çevre Yolu Caddesi'nde bankete çarptıktan sonra yan yola savrularak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Çakıcı, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çakıcı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Tavşanlı, Kütahya, Olaylar, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tuğba H Tuğba H:
    bu tür kazalar ne yazık ki birden bire oluyo çünkü tek bir yanlış hamle kafidir polis ve sağlık ekipleri çok çabuk gelmişler ama bazen bu tip durumlarda gecikme yaşandığı için bu konuda da dikkatli olmamız lazım tabii ki genç hayatını kaybetmesi büyük bi kayıp 0 0 Yanıtla
  • Burçin H Burçin H:
    insanlar hep motosikletlerin tehlikeli olduğunu söylüyo ama ne zaman birisi kaza yaptı mı hemen abartıya başlıyo valla böyle şeyler her gün oluyo milletin abarttığı kadar değil işte yaşam böyle bi şey ne yapalım 0 0 Yanıtla
  • Tuğba Polat Tuğba Polat:
    çok üzücü bi olay gerçekten genç yaşta hayatını kaybetmesi çok acı 0 0 Yanıtla
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