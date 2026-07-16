Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

16.07.2026 23:07
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Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde motosiklet kazasında 21 yaşındaki Ali Akbaba hayatını kaybetti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Ali Akbaba'nın (21) kullandığı plakasız motosiklet, Dallas mevkisinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.

Kazada ağır yaralanan sürücü Akbaba, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Akbaba, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Motosiklet, 3. Sayfa, Sarıgöl, Manisa, Güncel, Ulaşım, Kaza, Son Dakika

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