Motosiklet Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde motosikletin elektrik direğine çarpması sonucu ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Ali Akbaba'nın (21) kullandığı plakasız motosiklet, Dallas mevkisinde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.
Kazada ağır yaralanan sürücü Akbaba, ambulansla Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Akbaba, buradaki müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
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