8 Mayıs'ta, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 23 yaşındaki Saniye Yılmaz idaresindeki motosiklet, Terminal Caddesi'nde A.Ç. yönetimindeki beton mikserine çarptı.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni, Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Yakınları tarafından morgdan teslim alınan Yılmaz'ın cenazesi, dün Kirazpınar Mahallesi Hz. Ömer Camisi'nde kılınan namazın ardından Pelitli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Öte yandan kaza, Saniye Yılmaz'ın kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yolun sol şeridinden Saniye Yılmaz'ın motosikleti ile ilerlediği, beton mikserinin de sağ şeritten devam ettiği, daha sonra motosikletin beton mikserine çarptığı görülüyor.
Son Dakika › Güncel › Beton mikserine çarparak hayatını kaybeden Saniye'nin son anları kask kamerasında - Son Dakika
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