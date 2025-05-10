Beton mikserine çarparak hayatını kaybeden Saniye'nin son anları kask kamerasında - Son Dakika
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Beton mikserine çarparak hayatını kaybeden Saniye'nin son anları kask kamerasında

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Kocaeli'nin Gebze ilçesinde beton mikserine çarpan 23 yaşındaki motosiklet sürücüsü Saniye Yılmaz'ın hayatını kaybettiği kazanın kask kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

10.05.2025 15:49
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8 Mayıs'ta, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 23 yaşındaki Saniye Yılmaz idaresindeki motosiklet, Terminal Caddesi'nde A.Ç. yönetimindeki beton mikserine çarptı.

Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni, Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

TOPRAĞA VERİLDİ

Yakınları tarafından morgdan teslim alınan Yılmaz'ın cenazesi, dün Kirazpınar Mahallesi Hz. Ömer Camisi'nde kılınan namazın ardından Pelitli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

SANİYE'NİN SON ANLARI KASK KAMERASINDA

Öte yandan kaza, Saniye Yılmaz'ın kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yolun sol şeridinden Saniye Yılmaz'ın motosikleti ile ilerlediği, beton mikserinin de sağ şeritten devam ettiği, daha sonra motosikletin beton mikserine çarptığı görülüyor.

Kocaeli'de Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti
Beton mikserine çarparak hayatını kaybeden Saniye\'nin son anları kask kamerasında
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beton mikserine çarparak hayatını kaybeden Saniye'nin son anları kask kamerasında - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beton mikserine çarparak hayatını kaybeden Saniye'nin son anları kask kamerasında - Son Dakika
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