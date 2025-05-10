Beton mikserine çarparak hayatını kaybeden Saniye\'nin son anları kask kamerasında

8 Mayıs'ta, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 23 yaşındaki Saniye Yılmaz idaresindeki motosiklet, Terminal Caddesi'nde A.Ç. yönetimindeki beton mikserine çarptı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Yılmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yılmaz'ın cansız bedeni, Gebze Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Yakınları tarafından morgdan teslim alınan Yılmaz'ın cenazesi, dün Kirazpınar Mahallesi Hz. Ömer Camisi'nde kılınan namazın ardından Pelitli Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SANİYE'NİN SON ANLARI KASK KAMERASINDA

Öte yandan kaza, Saniye Yılmaz'ın kask kamerasına yansıdı. Görüntülerde; yolun sol şeridinden Saniye Yılmaz'ın motosikleti ile ilerlediği, beton mikserinin de sağ şeritten devam ettiği, daha sonra motosikletin beton mikserine çarptığı görülüyor.