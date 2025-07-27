KURTARILAMADI
Batman'ın Gercüş ilçesindeki motosikletin elektrik direğine çarptığı kazada bacağı kopan sürücü Muhammed Bilal Gündüz (17) kaldırıldığı Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gündüz'ün cenazesi otopsi için morga götürüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Remziye ÖNER/GERCÜŞ (Batman),
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Kazasında Genç Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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