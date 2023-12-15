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Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç, hastanede 11 gün sonra öldü - Son Dakika
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Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç, hastanede 11 gün sonra öldü

Antalya'nın Serik ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında ağır yaralanan genç, hastanede 11 gün sonra hayatını kaybetti. Kazada hayatını kaybeden gençin cenazesi memleketi Kahramanmaraş'a gönderilecek.

Motosiklet kazasında hayatını kaybeden genç, hastanede 11 gün sonra öldü
15.12.2023 - 12:23,
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ANTALYA'nın Serik ilçesinde Reşit Altunçay'ın (19) kamyonun altında kalarak hayatını kaybettiği motosiklet kazasında ağır yaralanan Bahadır Demirdelen (20) de hastanede 11 gün sonra yaşamını yitirdi.

Kaza, 4 Aralık saat 13.00 sıralarında Akçaalan Mahallesi, Serik- Karadayı yolunda meydana geldi. Reşit Altunçay'ın kullandığı 07 BKK 251 plakalı motosiklet ile aynı istikamette seyir halindeki sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen motosiklet çarpıştı. Altunçay'ın motosikleti refüje çarptı. Reşit Altunçay ile aynı motosikletteki Bahadır Demirdelen savrularak karşı şeride sürüklendi. Bu sırada karşı yönden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 34 KL 1408 plakalı kamyon, Reşit Altunçay'ın üzerinden geçti. Reşit Altunçay hayatını kaybederken, ağır yaralanan Bahadır Demirdelen ise ambulansla Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

CENAZESİ KAHRAMANMARAŞ'A GÖNDERİLECEK

11 gündür hastanede tedavisi süren Bahadır Demirdelen de bugün sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Bahadır Demirdelen'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Bir inşaatta demir ustası olarak çalışan Demirdelen'in cenazesinin defnedilmek üzere memleketi Kahramanmaraş'a gönderileceği belirtildi. Kaza sonrası ifadesi alınan kamyon sürücüsünün serbest kaldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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