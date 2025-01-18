Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde trafik kazasında yaralanan Seyfi Doğan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Yeşilyurt Mahallesi'nde 6 Ocak'ta kullandığı 27 AOY 591 plakalı motosikletin, 27 ANH 717 plakalı otomobille çarpışması sonucu yaralanan Doğan, tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Eğitim Hastanesinde hayatını kaybetti.
???????Doğan'ın cenazesi, Yeşilyurt Mahalle Mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.???????
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