Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti

Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybetti
05.07.2026 21:19
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İnegöl'de kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü, hastanede 7 gün süren tedavi sonrası öldü.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışarak ağır yaralanan motosikletin sürücüsü Mustafa Yıldırım (32), tedavi gördüğü hastanede 7 gün sonra hayatını kaybetti.

Kaza 29 Haziran'da saat 14.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi Çavdar Sokak ile Karagölet Caddesi'nin kesiştiği kavşakta meydana geldi. Keramettin C. (53) yönetimindeki 41 L 0186 plakalı kamyonet ile Mustafa Yıldırım'ın kullandığı 16 BHF 644 plakalı motosiklet çarpıştı. Devrilen motosikletten düşerek kamyonetin altına savrulan Yıldırım, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Yıldırım, 7 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Motosiklet, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, İnegöl, Yaşam, Kaza, Son Dakika

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