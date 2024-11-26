Motosiklet Kazasında İki Kişi Yaralandı

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EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, park halindeki otomobile çarparak devrilen motosikletin sürücüsü M.Z.D. (40) ve arkasındaki A.G. (44), yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İspat Cami Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddeyi kullanarak, şehir merkezinden Mehmet Gemici Cennet Bahçesi istikametine seyreden M.Z.D. yönetimindeki 22 ADT 443 plakalı motosiklet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 34 MAR 091 plakalı otomobile çarptı. Kazada, devrilen motosikletten düşen sürücü M.Z.D. ve arkasındaki A.G. adlı kadınlar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.

Polisin, kazayla ilgili incelemesi sürüyor.