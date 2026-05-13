Konya'nın Seydişehir ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ağır yaralandı.
Fatma T. idaresindeki 42 BGV 641 plakalı motosiklet, Seydişehir Bahçelievler Kavşağı'nda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.
Kazada motosikletten yola savrulan Fatma T. ağır yaralandı.
Yaralı, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
