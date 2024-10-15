Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti

Kütahya'nın Domaniç ilçesinde geçirdiği trafik kazası nedeniyle hastanede 33 gündür tedavisi süren motosiklet sürücüsü kurtarılamadı.
Kazanın ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinde tedaviye alınan sürücü Mustafa Tekdemir (57), yaşamını yitirdi.
Domaniç-Tavşanlı kara yolunda 12 Eylül'de yaşanan kazada, A.E. idaresindeki 34 FCV 357 plakalı hafif ticari araç ile Güney köyü yoluna dönmeye çalışan Mustafa Tekdemir'in kullandığı motosiklet çarpışmıştı. Kazada ağır yaralanan Tekdemir, 112 Acil Sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesinin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.
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