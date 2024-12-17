Samsun'un Vezirköprü ilçesinde otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, A.M. yönetimindeki 06 FN 4957 plakalı otomobil, Gençlik Caddesi'nde Alper Taşçı'nın kullandığı 55 ALN 990 plakalı motosikletle çarpıştı.
Ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Vezirköprü Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Kazasında Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?