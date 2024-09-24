Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı - Son Dakika
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Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde motosiklet otomobille çarpıştı, sürücü ağır yaralandı.

24.09.2024 16:17
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Aydın'ın Nazilli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsünün yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Çetin Kaçar idaresindeki 09 ACF 557 plakalı motosiklet, Karaçay Mahallesi 92 Sokak ile 257 Sokak kesişiminde G.İ'nin kullandığı 09 CDD 84 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü Kaçar, ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaçar, buradaki müdahalenin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Kaçar'ın Nazilli Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli olduğu öğrenildi.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntüde, motosiklet ile 257 Sokak'a dönmek için sola manevra yapan otomobilin çarpıştığı görülüyor.

Kayıtlarda, çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsünün düşmesi yer alıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı - Son Dakika

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