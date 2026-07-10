Motosiklet Kazasında Sürücü Yaralandı

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde fenalık geçirerek seyir halindeki motosikletten düşen sürücü A.O. (18) yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, ilçedeki Hükümet Caddesi'nde meydana geldi. A.O. yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün fenalık geçirmesi nedeniyle kontrolden çıkarak devrildi. Yola savrulan A.O. yaralandı. Çevredekiler gencin yardımına koşarak ayıltmaya çalıştı. İhbarla adrese sevk edilen sağlık ekipleri, kazayı hafif sıyrıklarla atlatan A.O.'yu tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Haber: Ceyhun ÖZER - Kamera: ADANA,
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