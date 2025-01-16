Motosiklet Kazasını Kaskla Atlattı - Son Dakika
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Motosiklet Kazasını Kaskla Atlattı

Motosiklet Kazasını Kaskla Atlattı

Kübra Taşkara, kaza geçirdi ama koruyucu ekipmanlar sayesinde hayati tehlike yaşamadı.

16.01.2025 11:51
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Samsun'un İlkadım ilçesinde geçirdiği trafik kazasını koruyucu ekipmanlar sayesinde omzunda ve bacağında kırıklarla atlatan motosiklet sürücüsü veteriner hekim Kübra Taşkara, yaşadıklarını anlattı.

Samsun- Ordu kara yolu Atatürk Bulvarı Baruthane mevkisinde geçen yıl 19 Aralık'ta bariyere çarparak savrulan otomobil, veteriner hekim Kübra Taşkara'nın (33) kullandığı motosikletle çarpıştı.

Başka otomobille de çarpışan Taşkara, düşerek yaralandı.

Omzunda ve sağ bacağında kırıklar oluşan Taşkara, kaza anını kask ve motosiklet kamerasıyla kaydetti.

"Olay anında kaza yapacağımı hissettim"

Taşkara, AA muhabirine, 18 yaşından itibaren motosikletlere hevesi bulunduğunu söyledi.

Kazanın yaşandığı gün Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odasının bir toplantısından döndüğünü belirten Taşkara, saat 19.30 gibi Baruthane civarından geçtiğini anlattı.

Orta şeritte yaklaşık 70 kilometre hızla seyir halinde olduğunu dile getiren Taşkara, "Sağ tarafta yan yoldan çıkan bir amca ki aslında fark ettim sinyal verdiğini ama yan yolun bitip kaldırıma çarpacağını hiç düşünmemiştim. Amca yan yol bitiminde kaldırıma çarpıp direksiyon hakimiyetini kaybederek bana doğru geldi. Orta şeride savruldu ve bana çarptı. Beraber sol şeride geçtik. Sol şeritten gelen arkadaş da mecbur arkadan motoruma çarpmış bulundu. Bu şekilde bir kaza gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

Olay anında kaza yapacağını hissettiğine işaret eden Taşkara, şöyle devam etti:

"Kaza esnasında, 'Kaza yapacağım' diye gardımı aldım. Çarpacağımı fark ettim yani. Bana yandan çarptı, düşmedim ama arkadan çarpan sayesinde aracın önüne düştüm. Bu kadar kaza esnasında kendimde olmamın sebebi de buydu muhtemelen. Daha önce kaza videolarını izlediğimiz için bu kadar bilinçli şekilde tepki verebildim. Kaza sonrasında ben yerde yatarken araçlar durdu. Hatta sol şeritten gelen araç bana vurmamak için refüje çıktı. Diğer amca kapıdan vurduğum için inip yanıma gelemedi ama eşi geldi, 'İyi misin kızım?' diye sordular. Ambulansla hastaneye kaldırıldım. Sonrasında raporlar, tutanaklar tutuldu ve mahkeme sürecine girmiş bulunduk."

Motosiklette kamera kullanımı delil oluşturuyor

Taşkara, kaza sonucunda sağ omzunda ve sağ bacağında kırık olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Kaskım, ceketim ve dizliklerim mevcuttu. Belki (motor) ayakkabım olsaydı, ayağım kırılmayabilirdi böyle ciddi kazada. Ekipman gerçekten çok önemli. Çok ucuz ekipmanları tercih ediyorlar. Önerim, olabildiğince sertifikalı, kaliteli malzeme kullanılması çünkü motorda kaporta sensin. Her zaman her şey olabilir. Önlemlerini almakta sen yükümlüsün. O yüzden mümkün olduğunca kaliteli ve iyi ekipmanlar kullansınlar, ekipmansız motora binmesinler."

Motosiklet sürücülerinin trafikte fark edilmesi gerektiğini vurgulayan Taşkara, "Trafikte sadece araçlara, kamyonlara değil de motorculara da dikkat etseler böyle olaylar yaşanmaz. Benim olayım gerçekten kaza şeklinde şekillenen bir olaydı ama bilerek üstlerine süren şoförler var. 'Sen sağdan git, motorsun.' diyenler var. 250 cc motorla da soldan gidilmez, bunun farkına varmalı. Mala zarar gelmesi mühim değil ama motorcunun canına zarar geliyor. İşinden, aşından oluyor, dikkat etsinler." diye konuştu.

Taşkara, motosiklette kamera kullanılmasının delil oluşturduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Motosiklet Kazasını Kaskla Atlattı - Son Dakika

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