Motosiklet Şoförü Aydınlatma Direğine Çarparak Hayatını Kaybetti

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, refüjdeki yaya geçidinden karşı yola geçmek isteyen ticari taksiye çarpmamak için manevra yaparak aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, ticari taksi sürücüsü M.Ç. (61) Barış Bulvarı'nda kullandığı 01 T 0193 plakalı otomobille refüjdeki yaya geçidinden karşı yola geçmek için dönüş yaptı.

Bu sırada aynı istikamette seyir halinde bulunan Hıdır Pişgin (32), kullandığı 01 EGC 79 plakalı motosikletle taksiye çarpmamak için manevra yaptı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdiği motosiklet refüjdeki aydınlatma direğine çarptı, taksi sürücüsü ise aracıyla yaya geçidinden karşı yola geçerek olay yerinden uzaklaştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince 5 Ocak Devlet Hastanesine kaldırılan Pişgin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Taksi sürücüsü M.Ç, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza anı, bölgedeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.