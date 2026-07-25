Motosiklet Sulama Kanalına Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti
Manisa'nın Salihli ilçesinde motosikletin sulama kanalına devrilmesi sonucu 54 yaşındaki sürücü öldü.
Manisa'nın Salihli ilçesinde sulama kanalına devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Beylikli Mahallesi'nde Ahmet Ali İmir (54) idaresindeki 45 SC 5244 plakalı motosiklet, kontrolden çıkarak sulama kanalına devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce kanaldan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.
İmir'in cenazesi, incelemenin ardından Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Motosiklet Sulama Kanalına Devrildi, Sürücü Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?