Antalya'da motosiklet tamircisi yavru kargayı sahiplendi - Son Dakika
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Antalya'da motosiklet tamircisi yavru kargayı sahiplendi

Antalya\'da motosiklet tamircisi yavru kargayı sahiplendi

Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet tamircisi Murat Akbulut, evinin balkonunda bulduğu yavru kargaya, özenle bakıyor. Akbulut, kargayı iş yerine getirerek ona özgürce yaşama imkanı sağlıyor ve besliyor.

31.05.2024 13:37
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Antalya'nın Serik ilçesinde motosiklet tamircisi Murat Akbulut, evinin balkonunda bulduğu yavru kargaya, özenle bakıyor.

Dört gün önce sabah uyandığında evinin balkonunda yavru bir karga bulan Akbulut, uçamadığını fark ettiği hayvanı sahiplendi.

"Kargo" ismini verdiği karga için iş yerinde varil ve dubalardan bir yer hazırlayan Akbulut, tavuk ve karpuzla beslemeye başladı. Akbulut'un iş yerinden uzaklaşmayan karga, çevredeki esnafın da maskotu haline geldi.

Akbulut, gazetecilere, karganın kısa sürede kendisine alıştığını söyledi.

Kargayı uçamadığı için dışarıda bırakmak istemediğini dile getiren Akbulut, "Orada bıraksam kediler yiyecekti. İş yerime getirdim. Burada hazırladığım yerde özgürce duruyor. Hiçbir yere gitmiyor. Ellerimle besliyorum. Uçmaya başlayıncaya kadar ona bakacağım." dedi.

Kaynak: AA

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