Motosiklet Tırı Çarptı, Sürücü Hayatını Kaybetti

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Otoyolun İzmit geçişi Ankara istikameti Danış Koper Viyadüğü mevkisinde sosyal medya içerik üreticisi Deniz Servan Narin'in kullandığı motosiklet, sürücüsünün kimliği ile plakası öğrenilemeyen tırla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Narin, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Kocaeli Şehir Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
