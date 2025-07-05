Motosiklet tutkunları Gaziantep\'teki motofestte bir araya geldi

Gaziantep Valiliği ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde düzenlenen "Gaziantep Motofest" başladı.

Şehitkamil ilçesindeki Alleben Göleti otopark alanında düzenlenen etkinlikte, Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda motosiklet tutkunu bir araya geldi.

Doğa ile iç içe kamp ve festival deneyimi yaşamak üzere Gaziantep'te buluşan motosikletseverler, festival alanına kurulan stantlarda kentin kültürel değerlerini ve turizm potansiyelini tanıma imkanı buldu.

Mesire alanında kamp kuran motosikletseverler, gün boyunca süren çeşitli etkinliklere de katıldı.

Gaziantep Motofest, yarın sona erecek.