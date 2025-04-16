Motosikletin Bisiklete Çarpması Sonucu 74 Yaşındaki Adam Hayatını Kaybetti

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde motosikletin bisiklete çarptığı kazada Süleyman Sezer (74) hayatını kaybetti, C.K. yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında D-650 kara yolu Sakarya Atatürk Stadyumu mevkisinde meydana geldi. Erenler yönünde ilerleyen C.K. idaresindeki 54 AKJ 232 plakalı motosiklet, karşıdan karşıya bisikletiyle geçmek isteyen Süleyman Sezer'e çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler kontrolde Sezer'in hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaralanan motosiklet sürücüsü C.K. ise sağlık ekipleri tarafından olay yerinde tedavi edildi. C.K. gözaltına alınırken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.