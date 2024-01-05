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Mersin'de motosikletin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mersin'de motosikletin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Mantaş Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, bisikletli Rıdvan Karayusufoğlu'na çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Karayusufoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi ve yaralı motosiklet sürücüsünü hastaneye kaldırdı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Mersin\'de motosikletin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti
05.01.2024 - 23:21,
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Mersin'in Tarsus ilçesinde motosikletin çarptığı bisikletli hayatını kaybetti.

Mantaş Mahallesi'nde sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet, bisikletli Rıdvan Karayusufoğlu'na (63) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Karayusufoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirleyen sağlık ekipleri, yaralı motosiklet sürücüsünü Tarsus Devlet Hastanesine kaldırdı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: AA
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