Hatay'ın Samandağ ilçesinde trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye 6 bin 908 lira ceza uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletiyle seyir halindeyken akrobatik hareketler yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.
Kimliği tespit edilen sürücü K.D. polis ekiplerince yakalandı.
K.D'ye trafik kuralı ihlallerinden dolayı 6 bin 908 lira ceza uygulandı.
Son Dakika › Güncel › Motosikletle Akrobasi Yapan Sürücüye Ceza - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?