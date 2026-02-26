Motosikletle Akrobasi Yapan Sürücüye Ceza - Son Dakika
Motosikletle Akrobasi Yapan Sürücüye Ceza

26.02.2026 10:34
Hatay'da akrobatik hareketler yapan motosiklet sürücüsü K.D.'ye 6 bin 908 lira ceza kesildi.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde trafikte motosikletle akrobatik hareketler yapan sürücüye 6 bin 908 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, motosikletiyle seyir halindeyken akrobatik hareketler yaptığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Kimliği tespit edilen sürücü K.D. polis ekiplerince yakalandı.

K.D'ye trafik kuralı ihlallerinden dolayı 6 bin 908 lira ceza uygulandı.

